42-årig nægter sig skyldig i overfald på Pelosis mand

David Wayne DePape, der er anklaget for at bryde ind i formanden for Repræsentanternes Hus Nancy Pelosis hjem og overfalde hendes mand, nægtede sig onsdag skyldig i statslige anklager.

Canadiske DePape er sigtet for drabsforsøg, indbrud, mishandling af en ældre person, overfald med et dødeligt våben, frihedsberøvelse og at true et familiemedlem til en folkevalgt.