Glem Donald Trump – Elon Musk er nu højrefløjens store ideologiske indpisker

Glem Donald Trump, glem Ron DeSantis, og glem også de andre håbefulde republikanere, der drømmer om at indtage Det Hvide Hus efter præsidentvalget i USA i 2024.

For der er a new guy in town. Ikke en, der vil være præsident. I hvert fald ikke, hvad vi ved af. Men en, der med bunker af penge i ryggen og med et spektakulært køb af Twitter til 44 mia. dollars på kort tid har udviklet sig til tidens mest markante ideologiske indpisker på den amerikanske højrefløj.