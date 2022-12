Sagen om de beslaglagte dokumenter i Donald Trumps Mar-A-Lago-residens i Florida har taget endnu en drejning. Torsdag aften har en appeldomstol nemlig bestemt, at dokumenterne i sagen nu ikke længere skal gennemgås af en såkaldt special master - en uvildig advokat, der skulle fungere som tredjepart, og som Trump har haft en brændende ønske om at få indsat for at få bremset sagen. Det skriver CNN.