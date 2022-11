Det var tilbage den 8. august, at sagen for alvor tog fart. Det skete, da FBI-agenter ransagede den tidligere præsidents residens i Mar-a-Lago. Under ransagningen fandt FBI-agenterne 103 fortrolige dokumenter, hvor af flere af dem var stemplet med den højeste klassificeringsgrad ’top-fortroligt’.

Dokumenterne fandt FBI blandt andet i flyttekasser, hvor de lå rodet sammen med magasiner, tøj og andre genstande.

Medier har siden rapporteret, at enkelte af dokumenterne omhandler oplysninger om fremmede landes atomarsenaler.

Kandidatur til præsidentposten

Merrick Garland siger, at udpegningen af Jack Smith som særlig anklager sker i lyset af »de seneste begivenheder, hvor Donald Trump har meldt sit kandidatur til præsidentposten i 2024«, samtidig med at USA’s nuværende præsident Joe Biden har sagt, at det også er hans intention at stille op til præsidentvalget:

»For at undgå enhver form for beskyldning om politisk indblanding overdrager vi derfor undersøgelserne til en særlig anklager,« siger Merrick Garland.

Det er ikke første gang, at Donald Trump er blevet undersøgt af en særlig anklager.

Det skete også i undersøgelsen om den russisk indblanding i USA’s præsidentvalg i 2016. Her blev den tidligere FBI direktør Robert Mueller udpeget som særlig anklager.

Dengang fandt Robert Mueller ingen beviser på, at Donald Trump havde samarbejdet med Rusland for at vinde præsidentvalget i 2016.

Denne gang bliver det altså den højst velansete chefanklager Jack Smith, der kommer til at stå for at vurdere, hvorvidt der kan rejses en sag mod Donald Trump i Justitsministeriets forskellige undersøgelser.

Donald Trump selv har ved flere lejligheder kaldt undersøgelserne mod ham for en politisk heksejagt, ligesom han har omtalt FBI og Justitsministeriet som et »ondskabsfuldt monster«.

Sagerne mod Trump har fra starten derfor været vanskelige for det amerikanske Justitsministerium at håndtere. Selv har Republikanerne truet med at starte en undersøgelse af Merrick Garland, hvilket rent faktisk kan gå hen og blive til en realitet, efter Det Republikanske Parti ved det netop overståede midtvejsvalg i denne uge vandt flertallet over Repræsentanternes Hus.

Trump har for sin del forsøgt at bremse sagen om de hemmelige dokumenter ved at kræve at en såkaldt special master - altså en tredjepart - skulle gennemgå dem. Ifølge hans advokaters forklaring fordi flere af de dokumenterne, som FBI havde ransaget, var omfattet af advokatfortrolighed.

Sagen er dog alligevel fortsat og bliver altså nu overdraget til den særlige anklager, Jack Smith.

Flere juridiske eksperter har tidligere sagt, at en udpegning af en særlig anklager ikke vil fjerne mistanken om politisk indblanding fra Justitsministeriets side blandt Trumps med tætte støtter. Her vil sagen stadig blive betragtet som politisk, lyder det.

Af samme årsag er det også de færreste jurister, der ønsker at påtage sig arbejdet som særlig rådgiver, når det er Trump, der skal undersøges.

Det skriver avisen Wall Street Journal fredag.