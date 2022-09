Blandt de dokumenter, som FBI ransagede hos den tidligere præsident Donald Trump i hans residens i Mar-a-Lago i august, fandtes dybt fortrolige oplysninger om et fremmed lands atompotentiale.

Sådan beskriver flere anonyme kilder over for avisen Washington Post en række af de over 100 højt klassificerede dokumenter, som lige nu indgår i den eksplosive undersøgelse af USA’s tidligere præsident Donald Trump.