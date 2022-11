Alex Jones flyttede rundt på penge under retssag om løgne

På skolen i delstaten Connecticut skød og dræbte en 20-årig mand i december 2012 26 mennesker. 20 af dem var skolebørn i alderen fra seks til syv år.

Alex Jones og hans selskab blev den 10. november dømt til at betale yderligere 473 millioner dollar (omkring 3,5 milliarder kroner) for løgnene om skoleskyderiet.

Godtgørelsen kom oven i en enorm erstatning på 965 millioner dollar, som han i oktober blev dømt til at betale for løgnene om skolemassakren.

Washington Post skriver, at Alex Jones - som ejer mediet Infowars - begyndte at flytte rundt på sine formuer, da det blev klart for ham, at han kunne blive dømt i retssagerne, hvor forældre til dræbte børn var gået til domstolene for at få stoppet udbredelsen af løgnene om, at massakren var opdigtet.