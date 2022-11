Konspirator Alex Jones skal betale milliarder for løgne

Den højreorienterede konspirationsteoretiker fik kort efter lukket sine konti på sociale medier som Twitter og YouTube.

Han har senere anerkendt, at massakren fandt sted. Han har også sagt, at det var ”skørt” af ham gentagne gange at påstå, at skyderiet var et fupnummer.

Pårørende til otte dræbte afgav forklaring under sagen, der har strakt sig over en måned. Det samme gjorde en ansat ved det amerikanske forbundspoliti, FBI.

De har fortalt, hvordan de er blevet chikaneret i årevis af folk, som påstår, at skoleskyderiet ikke fandt sted.

Heriblandt har de fortalt, at fremmede er dukket op ved deres hjem, mens nogle også er blevet konfronteret i offentligheden. De har fået voldsomme kommentarer slynget mod dem på sociale medier og via e-mail, og nogle har fået døds- og voldtægtstrusler.