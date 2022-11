Overfald på ægtemand får Pelosi til at tvivle på politisk fremtid

En 42-årig mand, David DePape, er blevet anholdt og sigtet for angrebet.

Han skal have sagt, at det var hans plan at tage Nancy Pelosi som gidsel og knuse hendes knæskaller, hvis hun ikke fortalte ”sandheden”.

Den 42-årige anser hende for at være ”leder for den mængde løgne”, som han mener hendes parti spreder. Dette fremgår af sigtelsen mod ham.

DePape skal også have planlagt angreb mod andre fremtrædende politikere og deres familier - både i delstaten Californien og andre steder.

Donald Trump kaldte på et vælgermøde i weekenden op til midtvejsvalget Nancy Pelosi for ”vanvittig”.

- Vanvittige Nancy Pelosi, hvordan har hun det i øvrigt for tiden?, spurgte Donald Trump retorisk publikum, som svarede tilbage med: ”Spær hende inde!”.