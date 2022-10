FBI: 42-årig ville bortføre Pelosi og smadre hendes knæskaller

Den 42-årige mand, der anklages for at have angrebet Paul Pelosi - som er gift med formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi - er blevet sigtet for overfald og forsøg på bortførelse.

Det meddeler det amerikanske justitsministerium mandag.

Den 42-årige mand brød ind i parrets hus i Californien natten til fredag.