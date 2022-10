Konspirationsteoretikeren Alex Jones skal betale 965 millioner dollar eller 7,4 milliarder kroner til folk, der har lidt skade af hans løgne om massakren på den amerikanske skole Sandy Hook Elementary.

Det har et nævningeting afgjort ifølge Huffington Post.

Det er anden gang, at Alex Jones bliver dømt for at have udbredt historier om, at massakren på skolebørn i delstaten Connecticut aldrig fandt sted.