Anklager i Clinton-Lewinsky-sagen Ken Starr er død

Undersøgelserne blev nedfældet i en officiel rapport, der blev overleveret til Kongressen. Det blev også til en bestseller, der kommercielt blev solgt under navnet ”The Starr Report”.

Herigennem fik offentligheden kendskab til stævnemøderne mellem præsidenten og praktikanten formidlet på tungt kancellisprog.

Rapporten kom også frem til, at Clintons forsøg på at dække over affæren var grundlag for en rigsretssag.

- Ifølge frøken Lewinsky har hun udført oralsex på præsidenten ved ni lejligheder. Ved alle disse ni lejligheder har præsidenten kærtegnet og kysset hendes bare bryster, lød det i rapporten ifølge Reuters.