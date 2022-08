Monica Lewinsky vil have sit navn slettet fra Beyoncé-hit

Det er ikke første gang Lewinsky forsøger at få fjernet sit navn fra Beyoncé-sangen. Lewinsky skrev i 2014 et essay om Clinton-affæren under overskriften ”skam og overlevelse” i magasinet Vanity Fair. Her bad hun popstjernen ændre eller fjerne referencen.

»Tak, Beyoncé, men hvis det skal være et verbum, så tror jeg, du mente, at han ”Bill Clintonede” ud over min kjole, og ikke ”Monica Lewinskyede”«