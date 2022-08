Det er forrykt.

Hvis man spørger flere republikanske politikere, er der ingen tvivl om deres holdning til, at eks-præsident Donald Trump ifølge eget udsagn har fået ransaget sit hjem i Mar-a-Lago af FBI natten til tirsdag dansk tid.

Ifølge Donald Trump skulle ransagningen være foregået om formiddagen lokal tid i hans private klub og hjem i Mar-a-Lago. I en udtalelse har Trump selv kaldt razziaen for hverken »nødvendig eller passende«. New York Times, der har talt med flere myndighedskilder, skriver, at FBI har følt sig nødsaget til at ransage Trumps hjem, efter at det for flere uger siden kom frem, at han i strid med loven havde taget 15 kasser med papirer med sig hjem efter sin tid som præsident i Det Hvide Hus.