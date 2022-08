Konspirationsteoretiker får millionbøde for misinformation

Konspirationsteoretikeren fik kort efter lukket sine konti på sociale medier som Twitter og YouTube.

Han har senere anerkendt, at massakren fandt sted. Under retssagen har han også sagt, at det var ”skørt” af ham gentagne gange at påstå, at skyderiet var et fupnummer.

Det er Neil Heslin og Scarlett Lewis, der er forældre til en seksårig, der blev dræbt i skoleskyderiet, der er blevet tilkendt erstatningen.

De har vidnet om, at Alex Jones’ følgere har chikaneret dem og sendt dem dødstrusler i årevis, fordi de troede på den falske påstand om, at forældrene løj om deres søns død.

Sagen er tidligere blevet behandlet som en straffesag i det amerikanske retssystem. Her blev Jones dømt for æreskrænkelse mod familierne, hvis nære blev dræbt ved Sandy Hook Elementary School.