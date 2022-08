Alex Jones skal betale millionerstatning for falske påstande

Alex Jones er stifter af netmediet Infowars.

Kyle Farrar, der er forældrenes advokat, bad under sine afsluttende bemærkninger nævningene om at stoppe det, som han kalder et mareridt, og om at stille Alex Jones til ansvar for at have tjent på deres søns død.

Jones’ advokat, Federico Reynal, anerkendte under sine afsluttende bemærkninger, at Jones og Infowars havde optrådt ”uansvarligt”, men at Jones ikke var ansvarlig for chikanen.

Alex Jones har påstået, at de etablerede medier og tilhængere af våbenkontrol havde fabrikeret tragedien på Sandy Hook, og at skyderiet var iscenesat med skuespillere.

Han har senere anerkendt, at massakren fandt sted. Under retssagen har han også sagt, at det var ”skørt” af ham gentagende gange at påstå, at skyderiet var et fupnummer.