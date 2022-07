Men det, at kanalen ignorerer ham, er en endnu større fornærmelse, mener Trump ifølge to personer tæt på ham, som New York Times har talt med.

Et nyligt eksempel på Fox News’ forandrede dækning af Trump er et vælgermøde i Arizona sidste uge.

Her luftede Trump muligheden for, at han ville stille op til præsident igen i 2024. Fox News valgte ikke at vise vælgermødet, ligesom det har været tilfældet ved de fleste andre af Trumps vælgermøder i år.

I stedet viste kanalen et interview med den republikanske guvernør Ron DeSantis, som er en af Trumps mulige rivaler i kampen om at blive Republikanernes præsidentkandidat i 2024.

Og da Trump talte ved en konservativ begivenhed i Washington i denne uge, valgte Fox News ikke at sende derfra. I stedet viste kanalen et par klip, efter at han havde talt.