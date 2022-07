Voldsom skovbrand nær Yosemite nærmer sig nationalparken

En voldsom skovbrand nær den amerikanske nationalpark Yosemite bliver ved med at brede sig og er nu vokset til at være en af de største brande, kloden har set i år.

Samtidig rykker den nærmere den berømte nationalpark.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Søndag morgen lokal tid var det berørte område vokset til at udgøre et areal på størrelse med halvdelen af Paris. Indtil videre er det ikke lykkedes myndighederne at få branden under kontrol.