Flere medlemmer af de højreradikale grupper Oath Keepers og Proud Boys er tiltalt for at have deltaget i optøjerne.

Over 140 politibetjente kom til skade, da de forsøgte at forhindre Trump-tilhængere i at trænge ind i Kongressen. Stormløbet fandt sted, kort tid efter at Trump havde talt til tilhængerne.

Trump og hans støtter - deriblandt mange republikanere i Kongressen - afviser kongresudvalgets arbejde som en politisk heksejagt.