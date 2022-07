Biden har erkendt, at hans muligheder for at handle i forhold til abortrettigheder er begrænsede.

Den hurtigste måde at få genskabt abortrettigheder på føderalt plan vil være at opnå et stort demokratisk flertal i Kongressen, siger Joe Biden ifølge Reuters. Herefter ville man kunne lave lovgivning på området.

- Det er mit håb og min stærke overbevisning, at kvinder vil stemme i rekordtal for at genopbygge de rettigheder, domstolen har taget fra dem, siger han.

Det præsidentielle dekret skal også øge beskyttelsen for kvinder, der risikerer at blive straffet, hvis de rejser mellem delstater for at få foretaget en abort.

Den amerikanske højesteret består af ni dommerne, hvoraf seks af dem tilhører den konservative fløj. Tre af de konservative dommere er udpeget af tidligere præsident Donald Trump.