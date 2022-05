Californiens guvernør truer med at skrue ned for vandforsyning

- Hvert eneste vandforsyningsselskab i delstaten er nødt til at gøre mere for at fortælle om nødsituationen med tørke og implementere vandbesparelsestiltag, siger Newsom i en tale.

- Californierne har gjort meget for at ændre forbruget siden den seneste tørke, men vi har på det seneste registreret et øget vandforbrug. Vi er alle nødt til at blive mere bevidste omkring, hvordan vi får hver en dråbe til at tælle.

De seneste års tørke har efterladt store dele af Californiens naturområder knastørre. Det har ført til en stigning i antallet af skovbrande, hvoraf flere har været usædvanligt voldsomme.