Særligt udvalg skruer bissen på over for fem Trump-støtter

Under undersøgelserne af hændelserne er det blandt andet også kommet frem, at flere af Trumps støtter forsøgte at få ham til at stoppe de voldelige demonstrationer i og omkring den amerikanske Kongres.

Blandt de bekymrede var Trumps søn Donald Trump Jr.

Han skrev til præsidentens daværende stabschef, Mark Meadows, at Trump skulle ”fordømme det her lort hurtigst muligt”.

- Jeg prøver alt, hvad jeg kan. Jeg er enig, svarede Meadows.

Forud for stormløbet havde Trump på Twitter blandt andet skrevet: ”Stor demonstration i D.C. den 6. januar. Vær der, det bliver vildt!”.