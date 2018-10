14 års olielæk kan blive den værste miljøkatastrofe i USA's historie

Mellem 300 og 700 tønder med olie strømmer hver dag ud i den Mexicanske Golf.

Det svarer til mellem 47.700 og 111.300 liter olie. Det viser en ny undersøgelse ifølge The Washington Post.

I september 2004 sank en olieplatform i havet omkring 19 kilometer ud for New Orleans kyst i staten Louisiana i USA. Det skete efter orkanen Ivan hærgede store dele af Caribien og det sydøstlige USA.

Siden da er kun en tredjedel af lækagerne fra den ødelagte boreplatform blevet forseglet, hvilket betyder, at man stadig oplever store mængder af olieudspil den dag i dag.

Offentligheden fik først nys om historien i 2010, da miljøorganisationer undersøgte den Mexicanske Golf i forbindelse med BP-oliekatastrofen i 2010.

Her opdagede man, at et olieudslip fra en kollapset boreplatform ejet af selskabet Taylor Energy, stadigvæk lækkede olie. Dengang fortalte en talsmand fra oliefirmaet, at der kun lækkede mellem 8 til 12 liter olie dagligt.

I maj 2015 offentliggjorde forbundet bag den amerikanske kystvagt, U.S. Coast Guard National Response Center, at man havde målt den daglige lækage til at ligge på mellem 159 til 8745 liter olie om dagen.

Samme år afslørede AP, at tallet var langt større end hidtil troet. En undersøgelse viste, at der på 11 år var lækket mellem 12.6 millioner til 58.8 millioner liter olie.

Den nye undersøgelse fra september i år fortæller om et langt højere tal. Ifølge forsker i geoscience, Oscar Garcia-Pineda, der er specialist i olielækager, strømmer der hvert år mellem 17.4 millioner til 40.6 millioner olie ud i den Mexicanske Golf.

»Jeg kan konkludere, at den amerikanske kystvagts hidtidige oplysninger ikke er troværdige,« siger han til Washington Post.

Ved BP-oliekatastrofen i 2010 fik en eksplosion olieplatformen Deepwater Horizon til lække mere end fire millioner tønder olie ud i den Mexicanske golf på 87 dage. Det svarer til 636 millioner liter olie. Flere miljøorganisationer frygter, at Taylor Energy-udslippet snart kan overgå katastrofen fra 2010.

En eksplosion på boreplatformen Deepwater Horizon den 20. april førte til, at 636 millioner liter olie forurenede den Mexicanske Golf. Foto: AP Photo/Gerald Herbert

Efter Deepwater Horizon-katastrofen i 2010 endte olieselskabet BP med at skulle betale bøder for i alt 140 milliarder danske kroner.

Selvom Taylor Energy er blevet hevet i retten i USA, har man endnu ikke dømt selskabet til at skulle erstatte skaderne. I 2008 blev selskabet solgt til en samling af firmaer i Sydkorea.

Tidligere samme år indgik Taylor Energy en aftale med de amerikanske myndigheder om at selskabet skulle bruge omkring 4.3 milliarder danske kroner på at forsegle lækagerne. Det lykkedes dengang at reparere en tredjedel.

I april 2017 underskrev USA’s præsident Donald Trump et dekret om, at forbud mod havboringer skal tages op til fornyet overvejelser. Forbuddet hindrer boringer i de arktiske havområder, men Trump håber, at nye boringer kan betyde tusinder af arbejdspladser til amerikanerne.