Sexanklager mod nomineret til USA's højesteret vokser

USA's præsident, Donald Trump, kalder mandag sexanklagerne mod hans nominerede dommer til højesteret, Brett Kavanaugh, for "fuldstændigt politisk".

Det siger Trump til journalister i New York.

Hans kommentar kommer, efter endnu en kvinde, Deborah Ramirez, er gået ud offentligt og har sagt, at Kavanaugh forulempede hende seksuelt på hendes første år som student på universitetet Yale.

- Der er en mulighed for, at dette bliver den mest uretfærdige ting, der er overgået en kandidat, men jeg står ved dommer Kavanaughs side, siger Trump.

- Efter min mening er det fuldstændigt politisk.

Torsdag skal et udvalg i Senatet afhøre en kvinde, Christine Blasey Ford, der siger, at hun under en ungdomsfest blev forsøgt voldtaget af Kavanaugh. Hun var 15 år og han 17, og de gik på den samme privatskole.

Kavanaugh reagerer mandag vredt på beskyldningerne.

- Dette er en smædekampagne helt igennem. Det koordinerede forsøg på at sværte mit gode navn og rygte vil ikke få mig til at give op, siger han.

Støtter til overgrebs-anklaget Kavanaugh: »Herregud, hvilken dreng har ikke gjort det i gymnasiet?«

Men endnu mere kan være i vente for Kavanaugh om hans ungdom og opførsel over for unge kvinder.

Advokaten Michael Avenatti siger, at han taler på vegne af en kvinde, der har oplysninger om Kavanaughs opførsel, da han gik i gymnasiet. Hun vil give sig til kende mandag eller de kommende dage og er klar til at vidne over for Senatets retsudvalg.

Hun vil være i stand til at kunne give navne på de involverede og bakke sine beviser op, siger han.

Avenatti er også advokat for pornoskuespilleren Stormy Daniels. Hun har tidligere beskrevet sit seksuelle forhold til Trump.

Republikanerne er opsat på at få en afstemning i Senatet allerede i denne uge, som vil sende den konservative Kavanaugh til højesteret.

Det vil kunne sikre et konservativt flertal i højesteret i flere årtier frem og kan få stor betydning for den politiske udvikling i USA.

Men mandag er det et kaotisk billede, der tegner sig. Det kan være til fordel for demokraterne, der gerne vil have afstemningen udsat til efter midtvejsvalget i november. Her har demokraterne en lille mulighed for at genvinde flertallet i Senatet.