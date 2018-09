Støtter til overgrebs-anklaget Kavanaugh: »Herregud, hvilken dreng har ikke gjort det i gymnasiet?«

Brett Kavanaugh, som i juli blev nomineret til at udfylde den ledige plads i USA's højesteret, er under pres, efter at flere kvinder har anklaget ham for seksuelt overgreb.

Den ene kvinde, Deborah Ramirez, har fortalt, at Brett Kavanaugh under en fest pressede sine kønsdele i ansigtet på hende og derefter tvang hende til at røre ved dem.

En første kvinde til at fremsætte anklager, Christine Blasey Ford, hævder, at en beruset Kavanaugh angreb hende ved en fest, da de begge var teenagere, lagde sig på hende og klædte hende af mod hendes vilje samt forhindrede hende i at skrige. Hun fortalte i første omgang sin historie til Washington Post og fremlagde samtidig en løgnedetektortest.

Ifølge tv-stationen NBC har tre unavngivne kilder den seneste uge henvendt sig og fortalt om anklagerne.

Endnu en kvinde anklager Brett Kavanaugh for overgreb

Anklagerne har skæmmet Brett Kavanaughs nominering, mens han selv kalder dem for »en smædekampagne« og benægter, at han har udsat nogen kvinder for overgreb.

Flere har udtrykt deres støtte til kvinderne, mens en række prominente republikanere støtter den højesteretsnominerede Kavanaugh, uanset om han har overfaldet kvinder eller ej. Det er længe siden, og derfor burde det ikke have betydning nu, lyder argumentet.

»Vi taler om en 17-årig gymnasiedreng med testosteron i hele kroppen. Herregud, hvilken dreng har ikke gjort det i gymnasiet? Fortæl mig det,« siger den tidligere republikanske kandidat til Kongressen Gina Sosa til CNN og tilføjer, at hun skam »respekterer« Christine Blasey Ford, som har fremsat anklagerne.

Trump kræver beviser for sexanklager mod dommer

Flere andre republikanske kvinder siger i CNN-interviewet, at det virker mistænkeligt at et offer for overgreb venter så længe med at træde frem.

Hvis det er sådan, det kommer til at foregå fremover, vil ingen mænd nogensinde kunne blive nomineret til højesteret igen. Hvis det er sådan, det kommer til at foregå fremover, vil ingen mænd nogensinde kunne blive nomineret til højesteret igen.

Også den kendte præst Franklin Graham, som er formand for flere kristne nødhjælpsorganisationer og støtter præsident Donald Trump, har sympati for Brett Kavanaugh.

»Det er bare synd, at en person kan tage noget op, som han gjorde, da han var teenager for næsten 40 år siden. Det er ikke relevant nu,« siger Franklin Graham til tv-stationen CBN.

»Og de kalder det seksuelt overgreb? Nej, jeg tror ikke på det«.

I weekenden meddelte det republikanske kongresmedlem Steve King, at Brett Kavanaugh blev udsat for »karaktermord«, og at enhver mand kunne blive udsat for falske anklager.

»Hvordan kan man modbevise sådan noget? Hvis det er sådan, det kommer til at foregå fremover, vil ingen mænd nogensinde kunne blive nomineret til højesteret igen,« sagde Steve King til lokalmediet Des Moines Register.

Også senatoren Orrin Hatch har kritiseret Christine Blasey Ford og kaldt hende »forskruet«.

Nyt kaos om Trump-kandidat: Kvinde bag sexanklage kræver FBI på banen Den 51-årige psykologiprofessor bag anklagerne siger nu, at hun først vil vidne, når FBI har efterforsket sagen.

Præsident Donald Trump har på Twitter meddelt, at han forventer, at Christine Blasey Ford kan fremlægge en politirapport, som beviser, at hun meldte overgrebet, umiddelbart efter at det havde fundet sted.

Christine Blasey Ford, der nu arbejder som statistikprofessor ved universitetet i Palo Alto, oplyste søndag gennem sine advokater, at hun torsdag ville vidne mod Brett Kavanaugh i en åben høring.

»På trods af trusler mod hendes sikkerhed og hendes liv, mener dr. Ford, at det er vigtigt for senatorer at høre om det seksuelle overgreb, der blev begået, direkte fra hende,« lød det ifølge CNN i en meddelelse.

Også Brett Kavanaugh har meddelt, at han vil vidne.