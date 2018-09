Trump afviser at have ytret ønske om drab på Assad

USA's præsident, Donald Trump, afviser, at han har udtrykt ønske om at likvidere den syriske præsident, Bashar al-Assad.

Det fremgår ellers af den bog, som den berømte Washington Post-journalist Bob Woodward har skrevet om Det Hvide Hus under Trump.

- Jeg har end ikke overvejet det, siger præsidenten i Det Ovale Værelse, hvor han er vært for et besøg af emiren fra Kuwait.

Woodward, der blev berømt for at være med til at afsløre Watergate-skandalen i 1970'erne, skriver i sin bog "Fear" - Frygt - at Trump i 2017 ville have præsident Assad likvideret.

Det var i april, efter at der var brugt giftgas mod civile på den syriske slagmark.

Men Trumps forsvarsminister, Jim Mattis, ignorerede ifølge bogen præsidentens anmodning.

Ny bog af berømt journalist: Trump ville have Assad likvideret

Mattis sagde, at han ville gå i gang med at se på det, men i stedet udviklede Mattis en plan om et begrænset luftangreb, der ikke var en trussel personligt mod Assad.

Woodward er kendt for at være meget omhyggelig og korrekt, og han har talt med mange kilder i Det Hvide Hus for at skrive bogen.

Den tegner i det hele taget ikke et særlig pænt billede af Trump. Hans administration ser ud til at være i kaos, hvis altså bogens oplysninger holder vand.

Tidligere onsdag har Trump skrevet på Twitter, at han faktisk er det modsatte af, hvad Woodward skriver.

New York Times: Woodwards bog om Trump er som en tropisk storm

Han undrer sig også over, hvad folk kan slippe afsted med at skrive og lufter tanker om at se på lovene om bagvaskelse, skriver nyhedsbureauet AP.

Forsvarsminister Mattis siger i en erklæring, at de foragtende ting, som Mattis ifølge bogen har sagt om Trump, aldrig er blevet sagt "af mig eller i min tilstedeværelse".

Sarah Sanders, talskvinde for Det Hvide Hus, siger, at bogen ikke er andet end fabrikerede historier.