Ny bog af berømt journalist: Trump ville have Assad likvideret

USA's præsident, Donald Trump, ville i 2017 have den syriske præsident, Bashar al-Assad, likvideret.

Men hans forsvarsminister, Jim Mattis, ignorerede præsidentens anmodning.

Det står at læse i en ny bog om Trump. Bogen hedder "Fear" - "Frygt" - og er skrevet af den berømte Watergate-journalist Bob Woodward.

Avisen Washington Post har tirsdag et uddrag af bogen.

Woodward, der blev berømt både i USA og i resten af verden for at have været med til at afsløre Watergate-skandalen i 1970'erne, har talt med toprådgivere i Det Hvide Hus.

Men det er sket med den forståelse, at Woodward ikke må afsløre, hvor han præcist har de forskellige informationer fra.

Ifølge bogen er Trump en mand, der træffer impulsive beslutninger og nogle gange kommer med blasfemiske vredesudbrud.

Der er, skriver Woodward, kaos i Det Hvide Hus, der er ramt af et "nervøst sammenbrud".

Ønsket om at likvidere Assad kom Trump med, efter at Assad i april 2017 havde brugt kemiske våben mod civile.

Forsvarsminister Mattis sagde, at han ville gå i gang med at se på det. Men i stedet udviklede Mattis så planen om et begrænset luftangreb, der ikke var en trussel personligt mod Assad.

Det Hvide Hus har ikke reageret på henvendelser om en kommentar til denne oplysning eller andet af det, der står i bogen.

Forsvarsministeriet har heller ikke reageret.

Woodward skriver også, at rådgivere har svinet præsidenten til bag hans ryg.

Stabschef John Kelly har kaldt Trump "en idiot" og sagt, at "vi er i Crazytown".

- Dette er det værste job, jeg har haft, skal han have sagt.

Trump behandler sine folk groft. Han skal havde sagt til handelsminister Wilbur Ross, at han er over sin bedste tid, og han har kaldt justitsminister Jeff Sessions for "mentalt retarderet".