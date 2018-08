Han er blevet kaldt præsidentens pitbull og problemknuser. Han har sagt, at han ville tage en kugle for Donald Trump, og han opfordrede i mange år den nu siddende præsident til at kandidere til posten. Men den tætte relation til præsidenten er formentlig fortid nu.

Michael Cohen, der er præsident Donald Trumps tidligere advokat, erklærede sig tirsdag skyldig i otte punkter af økonomisk kriminalitet ved retten i New York. Cohens indrømmelser kan nu sætte Trump under et stort pres.

Hvem er Michael Cohen? Michael Cohen er 51 år gammel og kommer fra Long Island, New York. Er gift med ukraineren Laura Shusterman. Sammen har de to børn. Cohen er uddannet ved Thomas M. Cooley Law School, som er en af lavestrangerende jurauddannelser i USA.

Cohen købte sin første ejendom af Trump tilbage i 2001, hvor deres veje krydsedes for første gang. De mødtes dog først ansigt til ansigt i 2006, da Donald Trumps søn, Donald Jr., introducerede dem for hinanden.

Mellem 2001 og 2006 opkøbte Cohens familie flere af lejlighederne i Trump World Tower på Manhattan i New York. I denne periode blev Cohen også kasserer for bygningens bestyrelse. Imens drev han sit eget taxifirma.

Kort efter deres møde blev Cohen ansat af Trump, og han blev indlemmet i Trumps rådgiverkreds. Der gik ikke lang tid, før han blev Trumps særlige rådgiver og personlige advokat.

Præsidentens vagthund

Cohen blev hurtigt kendt som en loyal støtte til Trump. Han blev kendt som "the fixer" (problemknuseren) og "the presidents pitbull".

Han var ikke direkte involveret i Trumps præsidentkampagne, men han bakkede op om idéen i sådan en grad, at han tilbage i 2011 oprettede hjemmesiden kaldt "Should Trump Run?"(Burde Trump stille op?). Også på Twitter har han flere gange støttet Trump.

Anklaget for svindel

Siden Trump blev valgt som præsident for USA i november 2016, har Cohen været i mediernes søgelys. Den 12. januar 2018 skrev The Wall Street Journal, at Trump skulle have haft en affære med pornomodellen Stormy Daniels tilbage i 2006. Cohen skulle have betalt 130.000 dollars til Daniels, fra et privat firma han havde oprettet, for at hun ikke gik til pressen.

I juli i år kom der forlydender om, at Cohen også havde betalt 150.000 dollars til Playboy-modellen Karen McDougal for at undgå, at hun gik til medierne om en påstået affære mellem hende og Trump. Igen var det fra samme firma.

Udover de påståede betalinger til Daniels og McDougal, har Cohen også været involveret i et omtalt møde ved præsidentvalgkampen i 2016.

Tilbage i juli 2018 hævdede Cohen, at Trump kendte til et kontroversielt møde, der fandt sted i Trump Tower i juni 2016. Donald Trump Jr., mødtes dengang med en russisk advokat med henblik på at skaffe belastende oplysninger om den demokratiske modkandidat, Hillary Clinton, under præsidentvalgkampen.

Ifølge CNN hævdede Cohen at have været til stede, da det russiske tilbud om information om Hillary Clinton blev fremført for Donald Trump.

Forbundspolitiet FBI har efterforsket Cohen-sagerne længere tid og den 9. april i år skrev New York Times, at Cohens kontor var blevet ransaget af FBI.

Vil beskytte sin familie

Michael Cohen indrømmede tirsdag under ed, at Donald Trump beordrede ham til at begå en forbrydelse, samt at have begået økonomisk kriminalitet.

»I dag rejste han (Cohen, red.) sig op og vidnede under ed om, at Donald Trump beordrede ham til at begå en forbrydelse ved at betale to kvinder med det primære formål at påvirke valget,« siger Michael Cohens advokat, Lanny Davis.

»Michael Cohen har valgt at erklære sig skyldig, således at hans familie kan få fred og komme videre,« tilføjer advokaten.