»Stay tuned«: Trump stempler Rusland-undersøgelsen ulovlig og indikerer, at noget er i gære

SAN FRANCISCO

Blot en dag efter, at Donald Trumps hold af jurister afviste en ny anmodning fra den særlige Rusland-undersøger Robert Mueller om at interviewe præsidenten, har Trump i et tweet kaldt alle, der er involveret i kulegravningen enten korrupte eller inhabile.

Han stemplede samtidig undersøgelsen som ulovlig.

»Dette er en ulovlig, manipuleret heksejagt, som styres af personer, der er totalt korrupte og/eller har interessekonflikter, tweetede han.

»Det begyndte og blev betalt af uærlige Hillary og demokraterne. En fup-rapport, en Fisa-skændsel og så mange lyvende og uærlige personer, allerede fyret,« fortsatte præsidenten.

Fisa er en reference til en særlig domstol, hvor FBI kan søge om rettens tilladelse til f.eks. at aflytte en person, hvilket skete med Carter Page, en rådgiver til Trump-kampagnen, i 2016.

Trump har gentagne gange hævdet, at FBI på den måde spionerede mod hans kampagne til fordel for demokraten Hillary Clinton. Det har en stribe medlemmer af Kongressen dog afvist, efter at have fået adgang til det materiale, som FBI fremlagde for Fisa-domstolen.

Præsidentens beskyldninger om, at efterforskere er inhabile og korrupte, at de lyver og er uærlige er heller ikke bevist.

Muligvis er det en henvisning til den tidligere FBI-vicechef Andrew McCabe som tidligere i år blev fyret af justitsminister Jeff Sessions, men McCabe var ikke involveret i Rusland-undersøgelsen.

Trump fyrede sidste år også daværende FBI-chef James Comey, som igangsatte Rusland-undersøgelsen, men selvom Trump i et interview har sagt, at han fyrede ham pga. undersøgelsen, er den officielle begrundelse Comeys håndtering af undersøgelsen relateret til Hillary Clintons email-skandale.

Robert Mueller kulegraver, hvordan Rusland blandede sig i valgkampen op til præsidentvalget i 2016, og om der var nogen i Trump-præsidentkampagne, der samarbejdede. Arkivfoto: AP/J. Scott Applewhite

En tredje person, som Trump muligvis referer til, er en tidligere FBI-undersøger ved navn Peter Strzok, som i tekstbeskeder til sin elsker i 2016 udtrykte stor modvilje mod Trump. Han var involveret i Clinton-undersøgelsen og i 2017 kortvarigt i Rusland-undersøgelsen, indtil Mueller fik kendskab til disse tekstbeskeder og fjernede Strzok fra efterforskningen.

Præsidenten afsluttede sit tweet med ordene: »Stay tuned.« Det er uklart, hvad præsidenten mente med disse ord, men det har pustet til spekulationer, om der er noget i gære.

For bare en uge siden tweetede Trump til sin justitsminister, at han burde stoppe Rusland-undersøgelsen. Trumps advokat, den tidligere New York-borgemster Rudy Giuliani, har de seneste dage også eskaleret angrebene mod undersøgelsen, og mandag fortalte det republikanske senatsmedlem Lindsey Graham, at Trump i weekenden over et spil golf også til ham flere gange talte om at stoppe undersøgelsen.

Trump opfordrer minister til at stoppe Rusland-undersøgelse: »Stop denne manipulerende heksejagt«

»Han nævnte det måske omkring 20 gange,« fortalte Graham til radiostationen WGTK og tilføjede, at han rådgav præsidenten til ikke at røre den.

Robert Mueller har siden sidste år kulegravet Ruslands forsøg på at påvirke det amerikanske præsidentvalg og mistanken om, at personer i Trump-kampagnen muligvis samarbejdede med Moskva for at vinde valget.

Undersøgelsen har de seneste uger igen skabt overskrifter, fordi Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, har hævdet, at Trump var orienteret om - og gav grønt lys for - et møde i Trump Tower i 2016 med en Kreml-forbundet advokat, der havde lovet at levere "snavs" på Hillary Clinton.

Trump indrømmer: Russermøde skulle skaffe "snavs" om Clinton

Samtidig kører der i øjeblikket en retssag mod Trumps tidligere kampagnechef, Paul Manafort, som er anklaget for skatteunddragelse og bankfusk, hvilket Mueller har gravet frem i forbindelse med Rusland-undersøgelsen.