Trump opfordrer minister til at stoppe Rusland-undersøgelse: »Stop denne manipulerende heksejagt«

USA's præsident, Donald Trump, forsøger at sætte en stopper for den Rusland-undersøgelse, der skal kortlægge eventuelle forbindelser mellem Trump-staben og Rusland under valgkampen i 2016.

Det gør han ved at opfordre sin justitsminister, Jeff Sessions, til at få stoppet undersøgelsen, der ledes af FBI-chefen Robert Mueller.

»Det er en frygtelig situation, og justitsminister Jeff Sessions bør standse denne manipulerede heksejagt straks,« skriver han på Twitter.

Han fortsætter:

»Robert Mueller er splittet, og hans 17 vrede demokrater, der udfører hans beskidte arbejde, er en skændsel mod USA,« skriver han.

Rusland-undersøgelsen har til formål at undersøge Ruslands potentielle indblanding i USA's præsidentvalg i 2016.

Retssagen, som er den første i rækken af sager, der skal afsløre mulige forbindelser til Rusland, startede tirsdag med en afhøring af Trumps tidligere kampagnechef, Paul Manafort.

Præsident Tump afviste tirsdag endnu engang – kort før Manaforts retsmøde - at have samarbejdet med russerne.

»Aftalt spil er ikke ulovligt, men det er lige meget, for der var intet samarbejde (undtagen fra uærlige Hillary og Demokraterne)!« skrev han på twitter.

Retssagen mod Paul Manafort ventes at vare mindst tre uger.