»Hold mund:« Trumps tidligere chefstrateg i opsigtsvækkende opgør med republikansk topdonor

Donald Trumps tidligere chefstrateg i Det Hvide Hus, Steve Bannon, er i et opsigtsvækkende opgør gået til angreb på et netværk omkring en magtfuld, republikansk stordonor, som har kritiseret præsidenten forud for midtvejsvalgene til november for hans brug af straftold og hans splittende retorik.

I et interview med netavisen Politico siger Bannon direkte, at det politiske netværk skabt af Koch-brødrene, USA’s andenstørste privatejede, virksomhed, skal lukke munden.

»Hvad de skal gøre er at holde mund og arbejde videre på programmet. Ok? Og her er programmet: at støtte Trumps præsidentskab, hans program og sikre sejr den 6. november,« sagde Bannon.

Hans vrede reaktion kommer efter, at netværket, som ledes af milliardæren og industrimagnaten Charles Koch, i weekenden var samlet for at diskutere det politiske landskab. Det førte til en skarp kritik af Trumps protektionistiske handelspolitik.

Brian Hooks, en topboss i Koch-imperiet, advarede også deltagere mod, at den måde, Det Hvide Hus splitter landet, vil skade USA på lang sigt: »Når nogen er nødt til at tabe, for at du selv kan vinde, så er det svært at forene folk om at løse landets problemer,« sagde han.

Charles Koch, her på et billede fra marts, ejer sammen med sin bror David, Koch Industries, den andenstørste privatejede selskab i USA. De to har i mange år via et netværk donoret store summer til republikanske kandidater. Foto: AP/Bo Rader

Koch-brødrene har altid været store støtter af frihandel og aldrig en stor fan af Trump. Men den skarpe kritik er alligevel kommet bag på mange.

Netværket ventes at bruge 400 mio. dollars på at støtte politiske kandidater ved midtvejsvalgene, og Charles Koch har signaleret, at det i år også kan være demokrater.

Dette kalder Bannon stupidt.

»Det viser foragt for hårdtarbejdende græsrødder, som leverede sejren, så de kunne få deres skattelettelser,« sagde Bannon i en henvisning til at Koch-brødrene som mange andre har jublet over Trumps skattelettelser til erhvervslivet.

Ifølge Bannon vil midtvejsvalgene bestemme landets retning.

»Og det er ikke tidspunktet at fortælle os, at de er parate til at arbejde med demokrater,« sagde han til Politico.