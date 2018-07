Den enorme skovbrand i Californien spreder sig hurtigere end brandmænd kan følge med. Ekstremt voldsomme vindforhold bærer ilden videre og formerer såkaldte "ildtornadoer", der hiver træer op med rødderne og vælter biler rundt.

Det skriver BBC.

De store brande i området går under navnet Carr, og har indtil videre ødelagt langt over 500 bygninger i det nordlige Californien. Flere tusinde hjem er truet af branden og titusinder af borgere i området har taget flugten væk. Brandmyndigheder har indtil videre kontrol over ca. 5 pct. af branden.

Naturbranden begyndte mandag og har indtil videre hærget over 194 kvadratkilometer. Et område, der er større end hele San Fransisco. Flammerne udviklede sig til en såkaldt ildstorm, som ifølge Reuters var så kraftig, at den sprang hen over Sacramento-floden og ramte den vestlige del af byen.

To brandmænd, en brandinspektør ved navn Jeremy Stoke, og en bulldozer-fører, der ikke er navngivet endnu, har mistet livet i branden. Ni personer er meldt savnet efter branden har hærget et beboelsesområde.

Politiet har beordret omkring 37.000 mennesker evakueret. Naturbrande er normale i Californien i statens lange, varme og tørre somre. Ifølge eksperter er det her dog den værste start på sæsonen i 10 år. Der er ifølge BBC ca. 90 aktive naturbrande i USA på nuværende tidspunkt.

Flammerne havde fredag aften afbrændt næsten 20.000 hektar. Og vejrforholdene lover ikke godt for at få branden under kontrol. De næste syv til ti dage ventes der høje temperaturer og lav luftfugtighed i området.

Beredskab siger, at man kæmper med at skaffe vand og forsyninger til de evakuerede i byen Redding. Derudover mangler der plads til de mange heste og kvæg, der er blevet reddet fra gårde omkring branden.