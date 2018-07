»Du lod os brænde«: Grækere er vrede på minister, som siger, at de lokale var med til at forværre brand

Da den græske forsvarsminister, Panos Kammenos, torsdag besøgte Mati, øst for Athen, blev han ikke ligefrem mødt med åbne arme.

Området blev hårdt ramt af de naturbrande, som opstod mandag og har kostet mindst 83 livet, og Kammenos var den første regeringspolitiker, som besøgte området, hvor de lokales sorg er blevet til vrede over, at det kunne gå så galt.

»Du lod os brænde. Du overlod os til Guds nåde,« lød det ifølge The Guardian fra nogle af de fremmødte.

Flere har kritiseret, at man ikke havde de nødvendige beredskab- og evakueringsplaner, og andre undrer sig over, at myndighederne lukkede hovedvejen mellem Mati og Athen, hvilket betød, at flere døde i deres biler, mens de sad fast i en trafikprop.

Giannis Kardiakos var en af dem, som var mødt op for at give sin mening til kende over for Panos Kammenos. Han fortalte, at rednings- og brandslukningsaktionen startede alt for sent.

»Der var ingen beskyttelse, der var ingenting,« sagde han ifølge AP og brød grædende sammen.



BBC har talt med en mand, som fortæller, at han bad om hjælp på brandstationen, men blev mødt af brandmænd, som ikke anede, hvad der var på færde. En anden er vred over, at myndighederne rådede folk til at søge mod havet, når mange ældre slet ikke var i stand til det.

Græsk brandvæsen: Vi havde advaret om manglende beredskabsplan Efter storbranden i Athen-området vokser antallet af døde og personer, der er meldt savnet.

Samtidig havde brandvæsenet så få ressourcer, at det ikke var muligt at bekæmpe to brande på én gang, selv om det brændte både øst og vest for Athen.

Men de lokale beboere har selv været med til at forværre branden, siger forsvarsministeren til BBC og peger på, at ulovligt byggeri spærrede vejen til kysten.

»Dette er en forbrydelse fra fortiden. Denne del af Athens kyst, alle disse ejendomme, størstedelen af dem er bygget uden tilladelse, og de har besat kysten uden regler.«

Mange er fortsat savnet, og flere end 180 er kommet til skade efter de voldsomme brande, som kaldes de værste i Europa siden Anden Verdenskrig.