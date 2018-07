Trump giver milliarder til toldplagede landmænd

Trump-administrationen giver en hjælpende hånd i form af op til 12 milliarder dollar (76 milliarder kroner) til de amerikanske landmænd, der bliver berørt af forhøjede toldsatser.

Det oplyser det amerikanske landbrugsministerium ifølge nyhedsbureauet AP.

De landmænd, der er ramt af den "ulovlige gengældelsestold", som landbrugsminister Sonny Perdue betegner det, vil få direkte betaling eller mulighed for at sælge deres overskudsproduktion til den amerikanske regering.

Flere af USA's handelspartnere har indført ekstra told som reaktion på præsident Donald Trumps forhøjede toldsatser og den eskalerede handelsstrid med især Kina.

Da Trump lagde en ekstra told på kinesiske varer for 34 milliarder dollar, svarede Kina igen med at forhøje toldsatserne på sojabønner og svinekød, som landet importerer fra USA.

Ifølge netmediet Politico har planen om at give milliardhjælp til landmændene været under opsejling i flere måneder.

Formålet med hjælpen er at sikre, at landmænd og kvægavlere - som er en vigtig vælgergruppe for Trump og Det Republikanske Parti - ikke betaler en alt for voldsom pris for USA's handelsstrid med EU og Kina.

EU svarede i juni igen på Trumps forhøjede toldsatser ved at lægge en ekstra told på 25 procent på import af blandt andet amerikansk majs, ris, bourbon og jordnøddesmør.

Den økonomiske milliardhjælp fra regeringen kommer til at gå til producenter af blandt andet soja, svinekød, mejeriprodukter, frugt, ris og andre produkter, der er ramt af toldstriden.

Milliardpakken har omgående fået kritik fra flere republikanske senatorer. Flere af dem har i forvejen kritiseret Trump for at have indført højere told.

Bob Corker, den republikanske formand for Senatets udenrigsudvalg, kritiserer præsidenten for at have bragt landmændene på støtten.

- Du har selv indført en politik, der betyder, at folk har brug for støtte, og så giver du dem denne støtte. Det ville være meget bedre bare at ændre den politik, som har forårsaget dette, siger Corker ifølge netmediet The Hill.

- Denne handelskrig sparker benene væk under vores landmænd, og Det Hvide Hus' "plan" er at bruge 12 milliarder dollar på guldkrykker, siger den republikanske senator Ben Sasse ifølge NBC News.

En anden republikansk senator, Ron Johnson, siger til The Hill, at amerikanske landmænd ønsker handel, ikke støtte fra staten.

- Det er mere og mere ved at blive en Sovjet-lignende økonomi her, siger han.