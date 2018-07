Obama: »Mænd har gået mig på nerverne på det seneste«

Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama opfordrer på det kraftigste til, at flere kvinder går ind i politik.

Det udtalte han onsdag under et møde i den sydafrikanske by Johannesburg, hvor han holdte tale for 200 studerende fra The African Leadership Academy.

Årsagen til udmeldingen gjorde eks-præsidenten også ganske klar.

»Fordi mænd har gået mig på nerverne på det seneste,« forklarede han og fortsatte:

»Hver dag læser jeg avisen og tænker bare: Brødre, hvad er der galt med jer? Hvad er der galt med os? Vi er voldelige, vi tyranniserer. Vi håndterer bare ikke vores problemer. Jeg tror, at mere magt til kvinderne på det her kontinent vil føre til bedre politik.«

Barack Obama rejser i øjeblikket rundt i Afrika for at promovere sin organisation Obama Foundation, der har til formål at »inspirere og bemyndige mennesker til at ændre verden,« og et af fokuspunkterne har indtil videre været at opfordre særligt de unge afrikanske kvinder til at engagerer sig i politik.

Talen i Johannesburg, der blev holdt på byens rådhus, var hans anden store tale på to dage.

Obamas opfordring om flere kvinder i politik kom dagen efter, at han i en tale til ære for den nu afdøde Nelson Mandela, advarede om en politisk tendens som han kaldte »stærk-mand-politik.« Overfor sit unge publikum i Johannesburg uddybede han sit syn på verdens politiske elite til stor begejstring for de mange fremmødte.

»Vi ser en fuldkommen mangel på skam blandt politiske ledere. Når de bliver taget i at lyve, sætter de bare trumf på og lyver endnu mere,« sagde Obama med et grin.

Obama forventes at forlade Sydafrika igen torsdag.