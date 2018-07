»Skammelig«, »landsforræderisk«, »total kapitulation«: Trumps Helsingfors-udtalelser udløser stærke reaktioner i egne rækker

SAN FRANCISCO

Donald Trumps tillidserklæring til den russiske præsident, Vladimir Putin, over USA’s egne efterretningstjenester har mandag udløst stærke reaktioner fra store dele af det officielle USA.

Republikanere, demokrater, siddende spionchefer og tidligere spionchefer samt medlemmer af den forhenværende Obama-regering kalder præsidentens optræden alt fra skammelig og landsforræderisk til bizar og vanærende.

Mest opsigtsvækkende er kommentarerne fra republikanere, som ellers normalt er forsigtige med at kritisere præsidenten.

Trump sagde efter et topmøde med Putin i Helsingfors, at han ikke så nogen grund til at tro, at Rusland havde forsøgt at påvirke det amerikanske præsidentvalg og fremhævede, at Putin var kommet med meget stærke benægtelser.

Denne melding, som kom til trods for nylige tiltaler mod 12 navngivne, russiske efterretningsagenter og udtalelser fra alle USA’s efterretningstjenester om det modsatte, fik den republikanske leder af Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, til at gå ud og slå fast, at der »ikke er nogen tvivl om,« at Rusland blandede sig i valget.

»Præsidenten må anerkende, at Rusland ikke er vores allierede,« sagde Ryan og understregede om, at Rusland fortsat er fjendtlig over for »vores mest basale, værdier og idealer.«

Den republikanske senator John McCain kaldte Trump optræden »den mest vanærende optræden fra en amerikansk præsident i mands minde.«

Trump på pressemødet med Vladimir Putin, hvor den amerikanske præsident kom med de kontroversielle udtalelser. Foto: AP/Markus Schreiber

»Skaden fra præsident Trumps naivitet, egoisme, fejlagtige ligestilling af værdier og sympati for autokrater er svært at kalkulere. Men det er klart, at topmødet i Helsingfors har været en tragisk fejltagelse,« skrev han i en udtalelse.

Han kaldte det fristende, at beskrive det som resultatet er en uforberedt og uerfaren præsident: »Men dette var ikke forfejlede tweets fra en novice-politiker. Dette var et bevidst valg fra en præsident, som synes fast besluttet på at realisere sin vildfarelse om at få et varmt forhold til Putins regime (..). Ingen præsident har tidligere nedværdiget sig på en mere ynkelig måde foran en tyran,« fortsatte han med henvisning til, at Putin styre er medskyldig i »nedslagtningen af det syriske folk,« at det har overtrådt af internationale traktater, at det har ladet hånt om dets nabolandes suverænitet, ligesom Ruslands har angrebet »demokratiske institutioner i hele verden.«

En anden republikansk senator, Lindsay Graham, som normalt forsvarer Trump, mindede præsidenten om, at Ruslands forsøg på at påvirke valget ikke er det samme, som at Trumps præsidentkampagne samarbejdede. Trump har konstant blandet de to ting sammen.

»Rusland blandede sig og forsøger igen. Jeg har ikke set beviser for samarbejde, men rigelig med beviser for russisk indblanding. Dårlig dag for USA,« tweetede han.

Will Hurd, et republikansk medlem af Repræsentanternes Hus, der tidligere har arbejdet for CIA, skrev i et tweet, at igennem sin karriere havde set russiske agenter manipulere mange mennesker.

»Jeg havde aldrig troet, at USA’s præsident ville blive en af dem.«

Marco Rubio, ligeledes en republikaner i Repræsentanternes Hus, sagde, at man kunne spekulere i, hvorvidt der var en strategi om, at oparbejde et bedre samarbejde med Rusland ved at være venlig over for Putin.

»Men sådan en kurs er både farlig, kontraproduktiv og dømt til at fejle,« konkluderede han.

»Putin ser verden som en geopolitisk kamp mellem stærk og svag. Han tror ikke på situationer, hvor alle vinder, så den eneste måde, at Rusland kan blive stærkere, er ved at gøre USA svagere. Valgindblanding er en del af dette. Enhver politik er nødt til at bygge på denne realitet.«

Dan Coats, den siddende leder af Nationale Efterretninger, som hver morgen briefter Trump i Det Hvide Hus om den seneste udvikling, udsendte en meddelelse, hvor han igen slog fast, at der ikke er nogen tvivl om russisk indblanding.

»Vi har været klare i vores vurdering af russisk indblanding i 2016-valget og dets fortsatte, omfattende indsats for at underminere vores demokrati. Vi vil fortsætte med at levere usminkede og objektive efterretninger af hensyn til vores nationale sikkerhed,« skrev han.

Chef for USA's National Intelligence, Dan Coats. Foto: AP/Pablo Martinez Monsivais

Den tidligere CIA-chef under Obama-regeringen, John Brennan, gik endnu længere og kaldte Trump optræden »intet mindre end landsforræderisk.«

»Ikke bare var Trumps kommentarer tåbelige. Han var fuldstændig og aldeles i lommen på Putin. Republikanske patrioter: Hvor er I?« spurgte han i et tweet.

Også fra den demokratiske side i Kongressen efterspurgte mindretalsleder af Senatet, Chuck Schumer, en klar republikansk afstandtagen til præsidentens melding.

»Han satte ordene fra KGB over mænd og kvinder i CIA. Præsidenten sætter, hvad der er bedst for ham, over, hvad der er bedst for USA’s sikkerhed,« sagde han.

Det demokratiske medlem af Repræsentanternes Hus, Adam Schiff, sagde til CNN, at alle republikanere, som er tavse, nu er medskyldige til denne »overgivelse af amerikanske interesser til Rusland.«

Også Ben Rhodes, daværende national sikkerhedsrådgiver til Barack Obama, kaldte det i et tweet en »total kapitulation« og »svigt af vores værdier.« Obamas tidligere chefstrateg, David Axelrod, forudså, at mødet vil blive skrevet ind i historien i stil med Neville Chamberlains møde i Münich.

Michael FcFaul, en tidligere amerikansk Moskva-ambassadør, opsummerede dagen på denne måde.

»Er der noget, som Trump ikke gav Putin i dag?,« spurgte han i et tweet.