USA tiltaler 12 russiske efterretningsagenter for hacking og forsøg på valgindblanding

USA’s justitsministerium har fredag rejst tiltale mod 12 russiske efterretningsagenter for at have hacket USA’s Demokratiske Nationalkomite og Hillary Clinton præsidentkampagne med henblik på at forsøge at påvirke 2016-præsidentvalget.

De 12 navngivne personer er knyttet til efterretningstjenesten under det russiske forsvar, GRU. Denne gav ifølge anklageskriftet de stjålne informationer videre til en anden russisk myndighed, der sørgede for at frigive dokumenterne på strategiske tidspunkter for at sikre, at de fik størst mulig indflydelse.

Anklagerne, som kommer blot dage før, at præsident Donald Trump mandag på et topmøde i Helsinki skal mødes med sin russiske modpart, Vladimir Putin, er de første i relation til de omfattende hackeraktiviteter under valget. Det er også de første, der er direkte relateret til den russiske stat, som gentagne gange kategorisk har benægtet beskyldningerne om, at den blandede sig i USA's præsidentvalg.

Donald Trump og Ruslands præsident Vladimir Putin mødes mandag til topmøde i Helsinki. Foto: Ritzau Scanpix/Carlos Barria

USA's vicejustitsminister Rod Rosenstein oplyste på et pressemøde, at Trump er blevet orienteret tidligere på ugen.

Ikke desto mindre gentog præsidenten fredag under et pressemøde fra Storbritannien med premierminister Theresa May, at Rusland-undersøgelsen er en »manipuleret heksejagt« og advarede om, at den skader USA's relation til Rusland.

Præsidenten sagde dog også, at han »absolut« vil tage emnet op med Putin, men lod samtidig forstå, at det formentlig ikke vil lede til noget specifikt.

»Jeg tror ikke, at du vil få en, nå ja, vi gjore det. Der fik du mig,« sagde Trump.

Rosenstein understregede på pressemødet, at anklageskriftet ikke hævder, at aktiviteterne ændrede valgoptællingen eller påvirkede valgresultatet.

Den særlige undersøger, Robert Mueller, der står i spidsen for kulegravningen af Ruslands aktiviteter under den amerikanske præsidentvalg, har i forvejen rejst tiltale mod 20 personer og tre virksomheder for andre lovovertrædelser, heraf har fem erklæret sig skyldige.