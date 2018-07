Skandaler fælder Trumps omstridte frontfigur i krigen mod USA's klimaindsats

SAN FRANCISCO

USA's præsident Donald Trump har mistet sin frontfigur i sin erklærede krig mod klima- og miljøregler.

Scott Pruitt gav torsdag Trump sin opsigelse efter i flere måneder at have været fanget i et konstant stormvejr om misbrug af offentlige midler og overtrædelser af etiske regler.

Pruitt, 50, har som leder af USA’s magtfulde miljøbeskyttelsesagentur, EPA, systematisk og effektivt håndteret Trumps agenda om at tilbagerulle love og regler, som Obama-regeringen vedtog for at øge klimaindsatsen og beskytten af miljøet. Han var således en af de store fortalere for at hive USA ud af klimaaftalen fra Paris og har stået i spidsen for at reducere udledningskravene til bilindustrien.

Det har fået Trump til at se igennem fingre med køen af skandaler.

Præsidenten meddelte i et tweet, at han har accepteret Pruitts opsigelse:

»Scott har gjort et fremragende stykke arbejde i agenturet, og det vil jeg altid være ham taknemmelig for,« skrev Trump uden at nævne skandalerne med et ord.

Pruitts exit er en sejr for miljøforkæmpere og forkæmpere for god regeringsførelse, som længe har krævet ham fyret. Mindst 170 demokrater og fire republikanere i Kongressen har også opfordret præsidenten til at skifte ham ud.

Blandt listen af skandaler fik Pruitt f.eks. installeret en 275.000 kr. dyr, lydtæt telefonboks på sit kontor. Han brugte store summer på at flyve på første klasse og begrundede det med, at det var nødvendigt af hensyn til hans personlige sikkerhed. Han lejede en lejlighed i Washington til langt under pris fra en lobbyist på miljøområdet. Han fik medarbejdere i sit ministerium til at arbejde for at sikre sin hustru en restaurantfranchise, ligesom medarbejdere på et tidspunkt blev bedt om at købe en brugt maddress til ham fra et Trump-hotel.

Som resultat har Kongressen indledt flere undersøgelser af Scott Pruitt. Eftersom ingen af disse er blevet afsluttet, er det uklart, hvad der har fået Pruitt til at smide håndklædet i ringen nu.

Trump har udpeget miljøbeskyttelsesagenturets vicechef, Andrew Wheeler, en tidligere industrilobbyist på energiområdet, som ny fungerende chef.