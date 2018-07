Overblik: De har forladt Donald Trumps administration

Torsdag har den amerikanske præsidents miljødirektør, Scott Pruitt, indgivet sin opsigelse.

Flere topfolk i den amerikanske administration har måttet forlade embedet - enten frivilligt eller med en fyreseddel i hånden - siden Donald Trump blev indsat som USA's præsident i januar sidste år.

Herunder ses et udpluk af de, der har forladt deres poster under Donald Trumps præsidentperiode:

* Direktør for USA's Miljøbeskyttelsesagentur (EPA), Scott Pruitt: 5. juli bekræfter Donald Trump på Twitter, at Scott Pruitt har indgivet sin opsigelse. Han erstattes af Andrew Wheeler med virkning fra 9. juli.

* Rådgiver for indenrigssikkerhed Tom Bossert: 10. april oplyser Det Hvide Hus, at Tom Bossert har sagt op. Det står ikke umiddelbart klart, hvem der erstatter Bossert.

* General H.R. McMaster: Den 22. marts meddelte Donald Trump, at hans nationale sikkerhedsrådgiver bliver erstattet på posten af tidligere FN-ambassadør John Bolton med virkning fra 9. april.

* Rex Tillerson: Udenrigsministeren blev fyret den 13. marts af Donald Trump. Præsidenten vil erstatte ham med CIA's hidtidige direktør, Mike Pompeo, der stadig afventer formel godkendelse i Senatet. Der havde længe været rygter om dårlig kemi mellem Trump og Tillerson.

* Gary Cohn: Den økonomiske toprådgiver trak sig i begyndelsen af marts. Officielt blev det ikke oplyst, hvad der lå bag. Men det kan skyldes uenighed mellem ham og Trump om toldsatser på importeret stål og aluminium.

* Hope Hicks: Donald Trumps kommunikationschef i Det Hvide Hus trak sig 28. februar, efter at hun under et vidneudsagn i Kongressen tilstod, at hun havde stukket "hvide løgne" i præsidentens tjeneste.

* Steve Bannon: Trumps kontroversielle tidligere chefstrateg forlod i august 2017 sin post i Det Hvide Hus. Det skete, efter at avisen The New York Times kunne berette, at præsidenten havde besluttet at fjerne Bannon fra posten.

* Anthony Scaramucci: Præsidentens kommunikationschef fik kun ti dage på posten. Han blev fyret 31. juli sidste år af Trumps nye stabschef, John Kelly, efter at Scaramucci havde langet ud efter flere toprepublikanere i en samtale med en journalist fra magasinet The New Yorker.

* Reince Priebus: Præsident Trumps første stabschef blev 28. juli sidste år skiftet ud med den hidtidige minister for national sikkerhed, John Kelly.

* Sean Spicer: Han sagde op som pressetalsmand for Det Hvide Hus, fordi han var utilfreds med ansættelsen af Anthony Scaramucci som ny kommunikationschef i Det Hvide Hus.

* James Comey: Direktør for det amerikanske forbundspoliti, FBI, som havde stået i spidsen for en undersøgelse af Ruslands mulige indblanding i præsidentvalgkampen i USA i 2016. Han blev fyret af Trump i maj 2017.

* Michael Flynn: Trumps nationale sikkerhedsrådgiver trådte tilbage i februar 2017. Det skete efter afsløringer af, at han havde drøftet amerikanske sanktioner mod Rusland med den russiske ambassadør i USA, før Trump tiltrådte. Han havde desuden vildledt vicepræsident Mike Pence om samtalerne.

* Sally Yates: Den fungerende justitsminister blev fyret af Trump i januar 2017, efter at hun havde beordret justitsministeriets advokater til ikke at håndhæve Trumps indrejseforbud.

Kilder: Reuters, NTB, The New York Times, Bloomberg og The Washington Post.