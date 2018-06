Trump opfordrede Macron til at droppe EU og få en bedre handelsaftale med USA

SAN FRANCISCO – Donald Trump forslog angiveligt til Emmanuel Macron, at han følger Storbritanniens eksempel og trækker Frankrig ud af EU til fordel for en bedre bilateral handelsaftale med USA

Tilbuddet fra den amerikanske præsident, som ville være et dødsstød til EU, blev givet, da Macron i april var på officielt statsbesøg i USA, skriver Washington Post på baggrund af to europæiske kilder.

Ifølge artiklen lovede Trump at give Frankrig en bedre handelsaftale end det samlede EU i dag har med USA.

Hverken Det Hvide Hus eller Elyseepaladset har bekræftet samtalen. Macron ville ikke kommentere det ved et pressemøde efter det netop afsluttede topmøde mellem EU’s stats- og regeringschefer i Bruxelles.

»Hvad der blev sagt i rummet, bliver i rummet,« var Macrons eneste kommentar.

Det er kun få dage siden, at Trump ved et politisk rally hævdede, at EU blev skabt med henblik på at udnytte USA.

Trump-udmelding strider mod historiske fakta: »EU blev skabt for at udnytte USA«

Præsidenten har set sig særligt sur på Tyskland. Han har beskyldt tyske bilproducenter for at have bedre betingelser til at eksportere til USA end omvendt. I januar sidste år beskrev han også EU som en »motor for Tyskland« og forudså, at flere lande ville følge Storbritannien ud af unionen.

Trump havde også sammenstød med sine G7-kollegaer ved grupens seneste møde i Canada tidligere på måneden: Foto: AP/CJesco Denzel

Det angivelige tilbud indikerer, at Trump ikke har stor forståelse for Macron og hans politiske ståsted. Den franske præsident gik til valg på mere EU og budskabet om, at Frankrig er stærkere i EU.

Det signalerer også, at Trump aktivt modarbejder EU, hvilket udløste reaktioner fra flere EU-ledere.

»Ethvert forsøg de gør for at individualisere dette og søge bilaterale aftaler med forskellige EU-lande vil ikke blive accepteret,« sagde Irlands premierminister, Leo Varadakar.

Hollands premierminister Mark Rutte noterede sig, at Trumps påstand om at EU er skabt for at udnytte USA, er faktuel forkert og bemærkede, at samhandel for begge parter er fornuftigt balanceret.

EU-ledere enes om strategi for handelskrig

EU eksporterer flere produkter til USA end omvendt, men USA eksporterer til gengæld flere tjenesteydelser til EU end omvendt.

Formand for EU-Kommissionen Jean-Claude Juncker sagde, at han »ikke brød sig om tanken, men mistænkte USA’s regering for at ville dele EU op i forskellige medlemsstater.«

»Men når det kommer til handel, så er det en EU-kompetence, der således ligger under EU-Kommissionen,« sagde Juncker, der i slutningen af juli ventes at rejse til Washington for at diskutere den simrende handelskrig med Trump.

Som en understregning af dette har EU’s stats- og regeringschefer i de fælles konklusioner givet deres støtte til kommissionens modreaktion på USA’s straftold på stål og aluminium.

»EU skal reagere på alle klare, protektionistiske skridt,« fortsætter teksten.

Ifølge tv-stationen Axios overvejer Trump at eskalere sin krig mod de internationale handelsregler ved at trække USA ud af Verdenshandelsorganisationen WTO. Dette har præsidenten angiveligt sagt på flere interne møder.

Rapporten er dog blevet afvist af USA’s justitsminister Steve Mnuchin.

»Det er en overdrivelse. Præsidenten har været klar over for os og andre. Han er bekymret over WTO. Han mener, at dele af den ikke er fair. Han mener, at Kina og andre lande bruger den til deres egen fordel, men vi er fokuseret på frihandel. Vores fokus er på at nedbryde barrierer,« sagde han.