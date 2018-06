Trump-udmelding strider mod historiske fakta: »EU blev skabt for at udnytte USA«

SAN FRANCISCO – USA’s præsident Donald Trump har aldrig lagt skjul på, at han ikke bryder sig om multilaterale organisationer som EU, men onsdag gik han et skridt videre.

Ved et politisk rally i North Dakota beskyldte han unionen for at være blevet dannet med henblik på at røve den amerikanske »sparegris.«

»Vi elsker lande i Den Europæiske Union,« råbte Trump fra talerstolen ud i salen; »Men Den Europæiske Union blev selvfølgelig skabt for at udnytte USA. Og det ved I. Det kan vi ikke tillade.«

Meldingen går imod historiske fakta. EU blev skabt efter Anden Verdenskrig som en modgift mod den nationalisme, der lagde grundstenen til krigen. Siden udviklede det sig til en union for økonomisk og politisk samarbejde, hvilket skiftende amerikanske præsidenter har støttet.

Trumps angreb kommer i halen på en eskalerende handelskrig mellem USA og resten af verden, som begyndte, da Trump i marts indførte straftold på importeret stål og aluminium fra en række lande. I slutningen af maj besluttede han, at det også skulle omfatte EU såvel som Canada og Mexico.

Siden har han truet med også at indføre straftold på importerede biler fra EU, hvilket han onsdag gentog sammen med en udokumenteret beskyldning om, at EU snyder USA i det gensidige handelsforhold.

Har USA's præsident en pointe, når han taler om unfair handel?

»Fordi de sender Mercedes. De sender BMW’er. De sender deres produkter. Vi sender ting til dem. Og de siger nej, tak. Vi vil ikke have jeres produkter,« hævdede Trump over for tilhørerne i salen.

»Til alle støtter af frihandel derude. Det her er ikke frihandel. Det er stupid handel,« fortsatte præsidenten.

Trump, som tidligere på ugen inviterede formand for EU-Kommissionen Jean-Claude Juncker til at mødes og diskutere handel, har insisteret på, at EU vil ende med at give efter for USA’s krav.

EU’s stats- og regeringschefer har dog klart indikeret, at de ikke vil lade sig afpresse.

Før Trump indførte sin straftold blev de politiske ledere på et topmøde enige om, at EU er åben over for at forhandle, men ikke under pres.

Formand for EU-Kommissionen Jean-Claude Juncker (tv.) og EU's præsident Donald Tusk (midt) ses her på et billede fra maj 2017 i forbindelse med Trumps første besøg i Bruxelles. EU har sagt, at den gerne vil forhandle med USA, men ikke vil lade sig afpresse. Foto: AP/Olivier Matthys

Som på forhånd indikeret har EU svaret igen på USA’s straftold ved at lægge told på en række amerikanske produkter, herunder Levi’s og Harley-Davidson.

Ved en briefing før denne uges topmøde i Bruxelles gentog Frankrigs økonomiminister Bruno Le Marie, at EU ingen intentioner har om at lægge sig fladt ned på maven.

»Vi ønsker ikke en handelskrig,« sagde han ifølge New York Times: »Men vi vil forsvare os selv. Ingen kan stoppe en person eller en stat, som bliver angrebet, fra at forsvare sig selv. Vi bliver angrebet. Det er ikke os, som angriber.«