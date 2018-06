Se billederne: Zsa Zsa er kåret til verdens grimmeste hund

Med et imponerende - nogle vil kalde det tarveligt - underbid og en lang, lyserød tunge hængende permanent ude af munden gjorde den engelske bulldog Zsa Zsa sig særligt bemærket, da konkurrencen om at vinde titlen som verdens grimmeste hund i weekenden blev afholdt.

Faktisk gjorde hunden sig så bemærket, at den formåede at slå de øvrige finalister, der ellers kunne byde på masser af overskydende hud og hårløse kroppe, af pinden, og dermed kunne den niårige bulldog tage titlen med sig hjem.

Zsa Zsa med sin ejer, Megan Brainard. De to skal i den nærmeste fremtid på pressetur sammen. Foto: Josh Edelson/AFP

Med titlen fulgte en pengepræmie på 1.500 dollars, hvilket svarer til knap 10.000 kr., til Zsa Zsas ejer, Megan Brainard fra Minnesota. Samtidig vandt duoen en rejse til New York, hvor Zsa Zsa bl.a. skal portrætteres.

Den årlige konkurrence, der har fundet sted siden 1970'erne, løb lørdag af stablen i byen Petluma i Californien, USA.

Også sidste års vinder, den 57 kg tunge mastiff Martha, deltog i konkurrencen i år.

Med sit løsthængende overskud af hud og pels og sit dovne, ugidelige udtryk vandt Martha sidste år dommernes hjerter. Foto: Jeff Chiu/AP

For at kåre den grimmeste hund kigger dommerne bl.a. efter, hvordan det første indtryk af hunden er, om den har særlige eller anderledes kendetegn, og så ser de efter personlighed. Også publikums bedømmelse har indflydelse på det endelige resultat.

Formålet med konkurrencen, der hvert år tiltrækker sig stor opmærksomhed, er, at arrangørerne vil gøre opmærksomme på, hvor mange hunde, der hvert år kan adopteres fra dyreherberg.

Nedenfor kan du se flere af de hunde, der deltog i årets konkurrence.