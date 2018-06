Dagen efter jakken: Melania Trump siger sin mand imod og opfordrer Kongressen til at finde løsning

SAN FRANCISO – USA’s førstedame Melania Trump vakte torsdag opmærksomhed, da hun på vej til et besøg på et børnecenter for illegale migrantbørn var iklædt en jakke med teksten: »Jeg er virkelig ligeglad. Er du?«

Hele USA har siden diskuteret, hvad Melania Trump forsøgte at sige. Og hvem hun forsøgte at sige det til.

Nu har hun selv reageret.

Melania Trump vækker opsigt med sin ”jeg er ligeglad”-jakke

Godt nok kommenterer hun ikke på jakken. Eller den hvide graffititekst på ryggen. Men i et tweet skriver hun, at hun var rørt over besøget på centret i Texas med 55 børn, der alle var blevet separeret fra deres forældre som følge af Trump-regeringens nultolerancepolitik på grænsen til Mexico.

Hun fortsætter: »Det er mit inderlige håb, at Kongressen vil række ind over den politiske skillelinje og finde en løsning.«

Dette går direkte imod et tweet fra præsident Donald Trump tidligere på dagen. Mens Melania Trump opfordrer til samarbejde og kompromis, skrev han, at republikanerne skulle stoppe med at spilde deres tid med at forsøge at nå til enighed om en indvandrerreform.

»Demokrater leger lege; har ingen intentioner om at gøre noget for at løse dette årtier gamle problem. Vi kan vedtage god lovgivning efter en republikansk bølge,« fortsatte præsidenten i en henvisning til midtvejsvalgene til Kongressen til november.

Kaos omkring immigrantbørn Genforening af 2.300 børn med deres forældre har lange udsigter.

Trumps besked - der kom to dage efter, at præsidenten havde forsikret republikanere i Repræsentanterns Hus om, at han 1.000 pct. bakkede deres to konkurrerence udspil op - og blev sendt, netop som kongresmedlemmerne havde mest brug for præsidentens støtte for at samle flertal til et kompromisforslag, der skulle samle partiets fløje.

Turmp har hidtil givet demokraterne skylden for kaosset på grænsen, men republikanerne er så splittet, at de trods et flertal i både Senatet og Repræsentanternes Hus endnu ikke selv har været i stand til at samle opbakning i begge kamre om et forslag til, hvordan regeringspartiet mener, at situationen bedst løses.

JP mener: Trumps burbørn

Mange repubikanere mener dog ikke, at det kan vente. De fleste forventer, at det republikanske flertal efter midtvejsvalgene vil være skrumpet eller helt forsvundet. Derfor planlægger Repræsentanternes Hus stadig at stemme om udspillet i næste uge.

Trump har dog ret i, at det næppe har mange chancer for at blive vedtaget. Republikanerne har ikke taget demokraterne med på råd undervejs, og udspillet ventes ikke at kunne samle opbakning i Senatet.