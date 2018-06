Melania Trump vækker opsigt med sin ”jeg er ligeglad”-jakke

SAN FRANCISCO – USA’s førstedame Melania Trump havde en usædvanlig jakke på, da hun torsdag gik om bord på et fly for at besøge et af de centre i Texas, der huser illegale migrantbørn, der er blevet separeret fra deres forældre.

»Jeg er virkelig ligeglad. Er du« spurgte en graffitiskrift på ryggen af den militærgrønne hættejakke.

Førstedamens talskvinde, Stephanie Grisham, har afvist, at fru Trump forsøgte at sende et budskab til amerikanerne.

»Det er en jakke. Der var ikke noget skjult budskab. Efter dagens vigtige besøg i Texas håber jeg ikke, at medierne fokuserer på hendes garderobe,« sagde hun.

Dette har dog ikke formindsket spekulationerne.

Melania Trump har ry for at tænke over, hvad hun optræder i. Den ungdommelige jakke fra Zara til 39 dollars er en kontrast til hendes normale dyre og stilrene smag.

På de sociale medier tog nogle det ilde op og kom med harske kommentarer.

»Lad dem ikke spise kage. Giv det til mig,« var der en Twitter-bruger, der foreslog, at teksten på jakken burde sige i stedet for.

Dette fik præsidenten til at fare i blækhuset. På Twitter skrev han, at jakkens kommentar var et buskab til de falske nyheder om, at hun var ligeglad med deres uærlighed.

Melania Trump har ikke selv udtalt sig, men hvad angår migrantbørn har hun signaleret alt andet end at være ligeglad.

Flere amerikanske medier har rapporteret, at hun i dagene op til præsident Donald Trumps kovending på sin nultolerancepolitik, bag scenen pressede på for at få ham til at stoppe med at separere illegale migrantfamilier.

Det vakte opsigt, da hun tidligere på ugen tweetede, at lande skal følge love, »men også skal regeres med hjerte,« hvilket mange tolkede som en besked til hr. Trump.

Da hun torsdag landede i McAllen, Texas, for at besøge børnecentret Upbring New Hope med 55 migrantbørn, havde hun skiftet den grønne jakke ud med en lettere skjortejakke. Formentlig fordi det er varmere i Texas end i Washington.

Melania Trump under hendes besøg på børnecentret Upbring New Hope i McAllen, Texas. 55 illegale migrantbørn er placeret her. Foto: AP/Kevin Lamarque

Men under den tv-transmitterede del af besøget på børnecentret i Texas takkede hun personalet for deres barmhjertighed og venlighed til børnene. Hun spurgte, hvilken fysisk og mental tilstand børnene ankom i.

»Og så vil jeg gerne vide, hvordan jeg kan hjælpe med at genforene dem med deres familier så hurtigt som muligt,« fortsatte førstedamen, der er den første person fra præsidentens inderkreds, der er rejst til området for selv at inspicere forholdene.