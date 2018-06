USA-kender om exit fra FN-råd: »Det er mega dårlig timing«

USA er ikke længere en del af FN’s menneskerettighedsråd. Det stod klart efter USA’s FN-ambassadør, Nikki Haley, tirsdag meldte stormagten ud af rådet i protest over, at rådet, ifølge Washington, kører en politisk vendetta mod Israel og optager lande som Congo, Iran og Venezuela i organisationen, som hun beskylder for konstant at bryde menneskerettighederne.

USA har trukket sig ud af FN’s Menneskerettighedsråd

Udenrigsredaktør på Kongressen.com, Philip Christian Ulrich, finder ikke USA’s exit fra rådet overraskende.

»Det er noget, som Trump har reklameret med i et stykke tid. Derudover skal man huske på, at præsident Bush jo faktisk nægtede at lade USA blive medlem af FN’s menneskerettighedsråd, og at det var Barack Obama, der meldte USA ind i rådet, for at vise at menneskerettigheder ville være en prioritet for hans administration, men Bush ville ikke have USA med i rådet, fordi der sad for mange regimer og diktatorer i rådet til, at man ville stå bag det,« forklarer han.

Dermed er udmeldelsen ikke noget, som kun er sket fordi den nuværende præsident er Donald Trump, vurderer Philip Christian Ulrich og siger:

»Udmeldelsen sker egentlig på det samme grundlag, som Bush-administrationen brugte til ikke at indgå i rådet. Det man kan sige er anderledes - ved Trump-administrationens beslutning om at melde sig ud - er helhedsindtrykket af ledelsen i Washington, fordi de også har gjort op med andre aftaler.«

FN beklager USA's udmelding af UNHRC - Israel glæder sig

USA har tidligere meldt sig ud af FN’s klimaaftale fra Paris, og senest sagde landet også farvel til Unesco med argumentet om, at organisationen kører en hetz mod Israel.

Ifølge Philip Christian Ulrich er der »under Trump-administrationen sket et paradigmeskifte, hvor man i stedet for at forblive i et samarbejde, der ikke fungerer optimalt, forlader det i stedet.«

Overblik: Trumps USA trækker sig fra internationale aftaler

Udmeldelsen kommer dog ikke på det mest fordelagtige tidspunkt for Washington, der i øjeblikket modtager massiv kritik for at have adskilt mere end 2.300 børn af immigranter fra deres forældre ved grænsen mellem Mexico og USA som led i en ny og hårdere kurs mod ulovlig immigration, lyder analysen fra udenrigsredaktøren.

Trump forsvarer at tage migrantbørn som gidsler Børn adskilt fra deres forældre og anbragt i bure har udviklet sig til en moralsk krise for Donald Trump.

»Det er mega dårlig timing, men til gengæld kan man se i den debat, der er om immigrationsbørnene, at Trump og hans støtter får omtalt dette som et spørgsmål om lov og orden, og det er et argument, som der er rigtig mange, som køber,« siger han.

FN’s menneskerettighedsråd blev oprettet i 2006, hvor rådet overtog opgaverne fra FN’s menneskerettighedskommission. Israel og USA var blandt de fire lande, som stemte imod oprettelsen af rådet.

Philip Christian Ulrich vurderer, at rådet er blevet svækket betragteligt, efter at USA har meldt sig ud.

»Stormagterne er nødt til at være med for, at der er tænder i de her FN-organisationer, og det er altså et stort tab, at USA træder ud, fordi det betyder, at storebror ikke længere er med i festen,« siger han.