OVERBLIK: Trumps USA trækker sig fra internationale aftaler

Natten til onsdag dansk tid har USA trukket sig fra FN's Menneskerettighedsråd, UNHCR.

Det er langt fra første gang, siden USA fik Donald Trump som præsident i januar 2017, at landet har trukket sig fra internationalt samarbejde.

Herunder kan du få et overblik over andre aftaler og organisationer, som USA har forladt:

* Klimaaftalen fra Paris.

1. juni sidste år oplyste Donald Trump, at USA vil forlade Parisaftalen fra 2015. Formelt kan USA først trække sig fra aftalen 4. november næste år. Processen med at komme ud tager et år.

Aftalen indeholder en ambition om, at temperaturen på kloden ikke må stige med mere end to grader sammenlignet med før industrialiseringen.

* Aftalen om Irans atomprogram.

8. maj oplyste Donald Trump, at USA ikke vil overholde sin del af atomaftalen med Iran. Rent teknisk ville han ikke fortsætte suspenderingen af økonomiske sanktioner mod Iran, som ellers var et af USA's bidrag til aftalen.

Aftalen blev indgået i juli 2015 mellem Iran, USA, Rusland, Kina, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og EU. Den trådte i kraft i januar 2016.

I aftalen gik Iran med til at begrænse antallet af centrifuger, der bruges til berigelse af uran og reducere landets lager af uran med 98 procent. Til gengæld skulle Vesten ophæve sanktioner mod landet.

* Unesco.

I november sidste år trak USA sig ud af Unesco, der er FN's organisation for uddannelse, videnskab, kultur og information. USA har bibeholdt dog et kontor i hovedkvarteret i Paris.

USA havde i flere år kritiseret Unesco for at være for kritiske over for Israel. Et af stridspunkterne var, at Unesco i 2011 optog Palæstina som medlem. Allerede dengang stoppede USA med betalinger til Unesco.

* Handelsaftalen TPP.

Trumps forgænger, Barack Obama, forhandlede med 11 andre lande en aftale på plads med navnet Trans Pacific Partnership (TPP).

Tilsammen udgjorde de 12 lande 40 procent af verdensøkonomien.

Aftalens formål var at sænke toldsatser mellem landene for at øge samhandlen og skabe vækst.

Kort efter Donald Trump tiltrådte, trak han USA fra aftalen, der døde kort efter.

* UNHCR.

19. juni oplyser den amerikanske FN-ambassadør, Nikki Haley, at USA trækker sig fra FN's Menneskerettighedsråd, UNHCR.

USA kritiserer rådet for at være for kritisk over for Israel. Derudover er USA utilfredse med, at i rådet sidder en række repræsentanter fra lande, som selv overtræder menneskerettighederne.

Kilde: Reuters, AP, BBC, Ritzau.