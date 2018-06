USA har trukket sig ud af FN’s Menneskerettighedsråd

SAN FRANCISCO – Trump-regeringen trak tirsdag USA ud af FN’s Menneskerettighedsråd. Det sker i protest over, at rådet ifølge Washington har en kronisk antiparti mod Israel og er villig til at optage lande, som notorisk overtræder menneskerettighederne.

USA’s FN-ambassadør Nikki Haley, som tidligere har advaret om, at USA ville tage dette skridt, beskyldte også rådet for at have gjort sig selv til en »beskytter af menneskerettighedskrænkere.«

Hun fremhævede optagelsen af Congo som medlem, samtidig med at der blev fundet massegrave i landet, ligesom ingen har adresseret overtrædelserne af menneskerettighederne i lande som Iran og Venezuela.

»Når et såkaldt menneskerettighedsråd ikke kan få sig selv til at adressere de massive krænkelser i Venezuela og Iran og samtidig optager Congo, ophører rådet med at være sit navn værdigt,« sagde Hayey ved en fælles pressebriefing sammen med USA's udenrigsminister Mike Pompeo.

Hun fremhævede også, at Menneskerettighedsrådet det seneste år har vedtaget fem resolutioner imod Israel, hvilket er mere end mod Syrien, Nordkora og Iran tilsammen.

»Det er et klart bevis for, at rådet er mere motiveret af politiske motiver end menneskerettigheder,« sagde hun og understregede, at dette ikke skal ses som en retræte fra USA's opbakning til menneskerettighederne.

»Tværtimod. Det ønsker jeg at gøre krystalklart. Vi tager dette skridt, fordi vores støtte ikke tillader os at forblive en del af denne hykleriske og selvopretholdende organisation, som gør hånt om menneskerettighederne.«

Haley beskyldte også regeringer med en tvivlsom baggrund på menneskerettighedsområdet at søge plads i rådet alene for at undgå selv at blive gransket.

»Da vi gjorde det klart, at vi ville arbejde for reformer, kom disse lande ud af ormehullerne og modarbejdede det,« sagde ambassadøren: »Rusland, Kina, Cuba og Egypten forsøgte alle at underminere vores indsats for en reform det seneste år.«

Beslutningen om at forlade rådet med 47 medlemsnationer og base i Geneve repræsenterer endnu en retræte fra USA under Trump-regeringen fra internationale samarbejder og organisationer. Haley understregede dog, at USA vil vende tilbage, hvis rådet gennemfører reformer.

FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad al-Hussein, har på Twitter beklaget beslutningen.

»I lyset af menneskerettighedernes tilstand i nutidens verden, burde USA optrappe deres indsats frem for at trække sig,« konstaterede han.