USA’s konservative medier hudfletter Trumps nultolerancepolitik

SAN FRANCISCO – Det har længe heddet sig, at USA’s præsident Donald Trump kunne gøre stort set hvad som helst, og ikke miste støtte fra sin vælgerbase.

Trump har selv pralet med, at han kunne stå på 5th Avenue i New York og skyde en mand, uden at det ville røre hans støtter.

Det har hidtil været sandt. Om det var handelskrig, en retorisk krig mod Canada eller en omfavnelse af USA's tidligere ærkefjende, Nordkorea. Men tilsyneladende er Trump nu gået for vidt.

Som Fox News konstaterer: En republikansk præsident ved, at han er i problemer, når han mistet støtten fra den konservative avis, The New York Post.

Avisen hudflettede søndag præsidenten i sin leder for hans nye nultolerancepolitik, som på grænsen til Mexico har ført til, at migrantbørn bliver separeret fra deres forældre.

»Det er ikke bare, at det ser forfærdeligt ud over for resten af verden,« skrev avisen om billederne af grædende børn i bure: »Det ér forfærdeligt: Mindst 2.000 børn er på bare seks uger blevet revet ud af deres forældres arme; nogle gange helt bogstaveligt.«

Præsident Donald Trump, der tirsdag var på Caiptol Hill for at tale med republikanere om en immigrationsreform, har trodsig forsvaret sin regerings nultolerancepolitik. Foto: AP/Alex Brandon

Avisen fortsatte: »Meningsmålingerne var begyndt at antyde, at republikanerne måske ikke ville tabe så mange mandater til midtvejsvalgene i november, men det vil igen gå den anden vej, hvis det her fortsætter – og med rette.«

The Wall Street Journal, som er ejet af Trump-støtten Rupert Murdoch, fulgte mandag trop med en næsten ligeså kritisk leder.

»Forsøger republikanerne at miste deres flertal i Kongressen til november,« spurgte den.

»Det formoder vi ikke, men det er svært at se fra partiets interne fejde om indvandring, som er ved at udvikle sig til et valgmareridt om børn, der bliver separeret fra deres forældre. Dette er det, som sker, når ”restriktionisterne” får vetoret over partiets politik,« fortsatte den i en henvisning til republikanske høge på partiets yderste højrefløj.

Wall Street Journal noterede sig også, at Trumps topministre har forsvaret den nye kurs med, at det vil afskrække flere migranter fra at forsøge at komme illegalt til USA: »Men forhåbentlig forstår de, at det er moralsk uacceptabelt og politisk uholdbart at separere forældre fra børn.«

Billeder af disse af børn, som er kommet ind i USA illegalt med deres forældre og derefter blevet separeret fra dem, har forarget mange amerikanere. Børnene ligger på madresser i store rum med gitterhegn, der får dem til at ligne bure, i et center i McAllen, Texas. Foto: AP

Flere af præsidentens yndlingsværter på Fox News har dog holdt stand, men usædvanligt har det for første gang nedbrudt de ellers vandtætte skotter mellem Fox’ underholdningsimperium og har fået skabere som Steve Levitan af hitshowet ”Modern Family” til at lange ud efter tv-stationens nyhedsdækning.

»Jeg væmmes ved at arbejde for et selskab, som har noget at gøre med Fox News. Det her ”bullshit” er det modsatte af, hvad ”Modern Family” står for,« skrev han tirsdag i et tweet med henvisning til værten Laura Ingraham.

Dagen forinden havde hun på sit show ”The Ingraham Angle” (Ingraham-vinklen) sagt, at lejrene for migrantbørn »i bund og grund« svarede til »sommerlejre.«

Andre som filmnstruktøren Paul Feig skrev, at han havde lavet to film for 20th Century Fox filmstudier, men »jeg kan ikke acceptere promoveringen på dens nyhedsdivision af denne amoralske og grove politik og handlingerne fra den siddende regering mod migrantbørn.«

Tucker Carlson, en anden prominent Fox-vært, havde f.eks. beskyldt demokrater og mediepersonligheder for at give mere opmærksomhed til migrantbørn end amerikanske børn, som har mistet deres forældre som følge af en fængselsdom.

Den konservative kommentator, Ann Coulter, omtalte i et nyhedsprogram grædende børn som skuespillere, der var blevet instrueret i at optræde ynkeligt, og opfordrede Trump til ikke at falde for det.

Trump er også blevet kritiseret af andre sædvanligvis trofaste støtter i overraskende stærke vendinger; herunder religiøse ledere og den tidligere, kortvarige talsmand i Det Hvide Hus, Anthony Scaramucci.

»Du kan ikke samtidig argumentere for, at opsplitning af familier ikke er en politik; at det sker for at afskrække; at Biblen retfærdiggør det; og at det hele er demokraternes skyld,« skrev Scaramucci på Twitter og kaldte det »inhuman.«

Dette udaterede billede, som er blevet udleveret af USA's myndigheder, viser køjesende i et telt, som bruges til at huse migrantbørn. Foto: AP

Ifølge Fox News-værten Howard Kurtz er revolten så stor, at han forudser, at Trump snart indgår en eller anden form for kompromis for at redde ansigt.

»Det her er noget, som præsidenten kunne ændre i dag. Han har ret til at kæmpe for sin indvandrerpolitik. For sin grænsemur, for at stoppe kædemigration. Men han siger, at han ikke bruger det her som en løftestand for at presse demokraterne til bordet. For de fleste mennesker, ser det sådan ud,« konstaterede Kurtz.

Han erkendte, at det er korrekt, at den nye politik kan være med til at få færre migranter til at forsøge at komme til USA, selvom det foreløbigt ikke er afspejlet i tallene.

»Men de billeder er så politisk giftige, at det er lige meget. For mange amerikanere er den her politik uacceptabel,« sagde han.