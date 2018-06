Trumps kampagnechef blander sig i præsidentens arbejde: Kræver justitsministeren fyret

SAN FRANCISCO - At en kampagnechef for en siddende præsident blander sig i præsidentens regeringsførelse er usædvanligt.

Ikke desto mindre var det netop, hvad Brad Parscale tirsdag gjorde.

Chefen for Donald Trumps 2020-kampagne for at blive genvalgt, opfordrede i et tweet til, at præsidenten giver sin justitsminister Jeff Sessions sparket og stopper den igangværende Rusland-undersøgelse, der ledes af den tidligere FBI-chef Robert Mueller.

»Tid til at fyre Sessions og afslutte Mueller-undersøgelsen,« skrev Parscale.

»Du kan ikke obstruere noget, der er en falsk anklage,« fortsatte han og hævede, at en rapport fra justitsministeriets interne vagthund, generalinspektør Michael Horowitz, i sidste uge beviste præsidentens uskyld.

Det er uklart, om Parscale var sendt i byen af Trump, som har fremsat lignende påstande.

Det har han gjort, selvom Horowitz ved en høring i Kongressen mandag gentog, at hans undersøgelsesrapport om FBI’s efterforskning af Hillary Clintons email-skandale ikke har beskæftiget sig med Rusland-undersøgelsen eller mistanken om, at dele af Trumps præsidentkampagne samarbejdede med Moskva.

For et par uger siden udtalte Trump også, at han ville ønske, at han ikke havde gjort Sessions til justitsminister.

Præsidenten har desuden jævnligt kritiseret Sessions for at have erklæret sig inhabil i spørgsmål relateret til Rusland-undersøgelsen, hvilket betyder, at Trump har mindre kontrol over, hvad der foregår.

Parscale, som var chef for Trumps 2016 kampagne på sociale medier, blev i februar forfremmet til chef for Trumps 2020-præsidentkampagne.