SAN FRANCISCO - USA’s justitsminister Jeff Sessions slog mandag fast, at vold i hjemmet og bandevold ikke længere vil blive betragtet som begrundelse for at søge asyl i USA.

Meldingen kom efter, at Sessions usædvanligt personligt greb ind i en sag og omgjorde en afgørelse fra ministeriets asylankenævn, der havde givet en misbrugt kvinde fra El Salvador asyl.

Sessions sagde til dommere på området, at hans beslutning »genopretter et fornuftigt og mangeårigt asylprincip.«

Ifølge justitsministeren vil det også hjælpe med at rydde op i et efterslæb på omkring 700.000 sager i det amerikanske asylsystem.

»Efter min vurdering er dette den rigtige tolkning af loven,« skrev Sessions til dommerne.

»Det faktum at et land har problemer med effektivt at opretholde lov og orden på bestemte områder såsom vold i hjemmet og bandevold kan ikke i sig selv være begrundelse for at søge asyl.«

Beslutningen ventes særligt at ramme mange latinamerikanske asylansøgere. Flere Syd- og Mellemamerikanske lande har store problemer med bandekriminalitet, og trusler om vold fra bander er en ofte set begrundelse for at søge asyl i USA.

Det har fået kritikere til at beskylde Sessions for at fjerne en afgørende livline for voldsofre og for at erodere årtiers indsats for at hjælpe misbrugte kvinder.

USA splitter børn og forældre op i kampen mod illegal indvandring

Trump-regeringen mener imidlertid, at mange migranter misbruger asylsystemet, fordi de ved, at der er flere års ventetid på at få behandlet en ansøgning, hvilket tidligere ofte ville sikre dem adgang til USA, mens de ventede på en afgørelse.

Opstramningen kommer samtidig med, at Trump-regeringen er begyndt at sætte alle, der bliver taget i at forsøge at krydse grænsen til USA illegalt, i detention, indtil de kan stilles for en dommer.

Folk står i kø for at søge politisk asyli Tijuana, en mexicansk by på grænsen til USA. Mange vil blive ramt af Sessions beslutning om, at flugt fra voldelige bander ikke er en asylgrund. Foto: AP/Elliot Spagat

Forældre med børn bliver således splittet op. Mens voksne kommer i detentionen, bliver børn anbragt i pleje.

Den nye politik har skabt mangel på plads i detentionscentre, og i sidste uge begyndte USA’s grænsemyndigheder også at tage føderale fængsler i brug for at have et sted at placere illegale migranter.