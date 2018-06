Trump om Nordkoreamøde: »Jeg tror ikke, at jeg behøver at forberede mig meget. Det handler om attitude«

SAN FRANCISCO – USA’s præsident Donald Trump sagde torsdag, at han mener, at han er »godt forberedt« til hans møde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un den 12. juni i Singapore.

Men præsidenten tilføjede i samme åndedrag, at det handler mere om attitude end forberedelse.

»Jeg mener, at jeg er godt forberedt. Jeg tror ikke, at jeg behøver at forberede mig meget. Det handler om attitude. Det handler om villighed til at få tingene gjort. Men jeg tror, at jeg har været parat til dette topmøde i meget lang tid,« sagde han, da en journalist spurgte ham, om han er parat til mødet.

Han fortsatte om det nordkoreanske regime: »Men jeg tror også, at de har forberedt sig i lang tid. Så det her er ikke et spørgsmål om forberedelse. Det er et spørgsmål om, hvorvidt folk ønsker, at dette skal ske, og det ved vi snart.«

Svaret faldt ved et pressemøde i Washington. Trump har torsdag besøg af Japans premierminister, Shinzo Abe, der har ønsket et personligt møde med den amerikanske præsident for at sikre, at der på topmødet bliver taget højde for japanske sikkerhedsinteresser.

Japan er bekymret, fordi en stor del af Nordkoreas missiler er i stand til at ramme Japan. Flere af nordkoreanernes testmissiler blev sendt ind over Japan, og japanerne ønsker, at en sikkerhedsaftale ikke blot slår ned på langdistancemissiler, der kan ramme USA, men også kortdistancemissiler, der kan ramme Japan.

Trump og Abe har udviklet et godt personligt forhold. De to har mødtes flere gange og har også spillet golf sammen flere gange. Men indtil videre har Abe ikke fået så meget ud af det. Japan er blevet ramt af straftold på stål og aluminium ligesom EU, Mexico og Canada. Foto: AP/Susan Walsh

Japan ser også gerne, at USA på topmødet rejser spørgsmålet om nordkoreanske bortførelser af japanere.

Reelt arbejder den amerikanske regering selvfølgelig ekstremt hårdt bag facaden på at forberede sig til mødet, men det kom Trump ikke ind på. I stedet understregede præsidenten, at dette topmøde vil være mere end en »foto-up.«

»Det bliver meget mere end en foto-up. Jeg tror, at det er en proces. Jeg tror ikke, at det bliver et møde, en aftale. Det ville være vidunderligt, hvis det var. Vi begynder måske med et godt forhold, og det er noget, som er meget vigtigt i forhold til at lave en aftale. Jeg elsker at sige, at det kan ske i en aftale. Måske kan det.«

Trump sagde også, at USA ikke vil acceptere mindre end en aftale, hvor Nordkorea fjerner sine atomvåben.

»Hvis ikke, vil det ikke være acceptabelt. Vi kan ikke fjerne sanktioner,« sagde præsidenten og lovede Abe, at USA vil tage højde for Japans bekymringer i forhandlingerne med Nordkorea.

Trump sagde også, at Præsiden han »helt bestemt« vil invitere Nordkoreas leder til USA, hvis topmødet går godt.